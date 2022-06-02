Здавати національний мультипредметний тест випускники шкіл розпочнуть у другій половині липня.

На Тернопільщині НМТ триватиме тиждень у дві зміни. Для проведення тестування вибрали 21 навчальний заклад. З 31 травня спеціальна комісія перевіряє ці заклади на предмет готовності до тестування та наявність простих укриттів.

– 31 травня відбулася перевірка окремих пунктів тестування, – розповіла Ольга Хома, начальниця управління освіти і науки ТОВА. – Працювало дві групи виїзду – в напрямку Теребовля-Чортків-Заліщики та Зборів-Бережани-Бучач. Перевіряли справність комп’ютерної техніки, швидкість інтернету у закладі. Представники ДСНС перевірили прості укриття та чи є у них все необхідне. Перевірені прості укриття готові для того, щоб приймати учасників НМТ в разі тривоги. Тестування триватиме протягом тижня у дві зміни, тому в першу чергу маємо звертати увагу на безпеку учнів. Якщо звучатиме тривога, то проведення тесту призупиняється, усі йдуть в укриття. Після завершення сигналу «Повітряна тривога» написання НМТ буде продовжено.

Ольга Хома також закликала усіх, хто зареєструвався для участі у тесті до 7 червня повторно підтвердити місце його проходження. Без цього підтвердження учасник НМТ не зможе його пройти. Другий раз підтвердити свою участь у НМТ необхідно буде у період з 21 червня до 7 липня.