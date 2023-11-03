Дільничні офіцери Монастириського сектору поліції розшукали зловмисника, котрий викрав електричну огорожу.

Житель села Савелівка Чортківського району займається розведенням коней. Чоловік обгородив місце для випасання тварин так званим електропастухом. Проте одного дня виявив відсутність електроогорожі. Із заявою звернувся до поліцейських.

У ході проведення розшукових заходів дільничні офіцери сектору поліцейської діяльності міста Монастириська спільно з оперативниками Бучацького відділення поліції встановили, що до крадіжки причетний житель села Олеша, 1967 року народження.

Чоловік, перебуваючи неподалік кінної ферми, помітив електричну огорожу. Маючи навики електрика, вирішив демонтувати її і забрати додому. В нього крадену річ, вартість якої власник оцінив у 6 000 гривень, поліцейські вилучили.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу.