На Тернопільщині діють посилені карантині обмеження. Таке рішення прийняли на засіданні регіональної комісії з ТЕБ та НС. У регіоні протягом тижня не працюватимуть спортивні зали, дитячі розважальні кімнати та басейни.

Епідемічні показники в області наближаються до порогів червоної карантинної зони. Щоб стримати поширення інфекції на Тернопільщині вирішили ввести додаткові обмеження.

«Не дивлячись, що рівень зонування визначається Кабінетом Міністрів, але нам надані певні права введення обмежень більш жорстких, які передбачені для інших зон, не тільки для помаранчевої. Зокрема, це стосується закладів громадського харчування, фітнес-клубів, їхня робота мала б коригуватися відповідно до ситуації. І ще один момент, що викликає нарікання — це дотримання певними перевізниками рекомендацій і вимог, тобто йдеться про маршрутки. Деякі приватні перевізники нехтують обмеженнями. Щодо червоної зони враховуються, мінімум, два показники. Якщо вони протягом трьох днів перевищують граничні, то регіон може потрапити до червоної зони», – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

За інформацією обласного лабораторного центру, захворюваність в області перевищує загальнодержавні показники. Збільшення кількості нових випадків простежується на рівні 40%. А заповненість лікувальних закладів в окремих районах сягає 60-80%. Якщо негативні тенденції продовжаться, то в регіоні можуть ввести жорсткий карантин.