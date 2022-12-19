Страшна війна забрала життя ще одного нашого захисника, земляка, який боронив українську державу від російського окупанта.

Вчора у смт. Гримайлів прощалися із Героєм. Солдат Володимир Мадараш помер від важкого поранення, отриманого у бою.

У Церкві Покрови Пресвятої Богородиці відбулася прощальна літургія за військовослужбовцем, а опісля – церемонія поховання, повідомили на сторінці Гримайлівської громади.

Щоб попрощатися з Володимиром та провести його в останню путь зібралося декілька сотень людей. Неймовірний сум та сльози на очах були у присутніх, оскільки він загинув за кожного з нас та за майбутнє України.

“Кожен мешканець Гримайлівської громади схиляє голову перед відважністю, стійкістю та патріотизмом Володимира Мадараша!

Низький уклін і велика шана… Рідним – щирі співчуття! Царство небесне захиснику!

Пам’ять про Володимира назавжди залишиться в наших серцях! Герої не вмирають!”, – ідеться у зверненні громади.