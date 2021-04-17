На Тернопільщині поменшало інфікованих COVID-19 серед людей після шістдесяти років.

Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

За його словами, це результат додаткових карантинних обмежень, а відтак зменшення кількості соціальних контактів.

Нині найчастіше на COVID-19 хворіють люди 30-50 років. Це активне працездатне населення. Щодо осіб з групи ризику, то статистика останнім часом дещо змінилася.

“Позитивним є зниження відсотку захворілих у віці 60 і старших. В області цей показник 16,6. В місті – 15,6. Наголошую на цьому відсотку абсолютно свідомо, тому що ведемо мову про вікову групу ризику. Це ті люди, які складають левову частку серед людей, які, на жаль, помирають. Відповідно до прогнозу, напрацьованого Київським інститутом математики, системи національної академії наук України, для нашої області в термін до 20 квітня, прораховані середні показники в абсолютних цифрах захворюваності щоденної на рівні від 617 до 640 випадків у день з коридором коливань від 420 до 1019. Ми зараз знаходимося на нижніх відмітках коридору коливань. Наша практична захворюваність є нижчою, ніж прогнозована”, – зазначив на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом Володимир Паничев.

Додамо, сьогодні на Тернопільщині зареєстрували 380 нових випадків COVID-19. А загалом в обласному лабораторному центрі провели 1405 досліджень методом ПЛР.