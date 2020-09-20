Учора коронавірус на Тернопільщині вбив чотирьох людей. Троє з них — особи понад 65 років із групи ризику. Також з підтвердженим діагнозом COVID-19 помер 35-річний тернополянин.

Загальна кількість летальних випадків через коронавірус в області сягнула 138. Серед померлих — переважно люди з групи ризику, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Хоча останнім часом у регіоні почастішали смертельні випадки з підтвердженим коронавірусом серед людей молодшого віку.

“Бачимо, що у Тернопільській області показник летальності почав підвищуватися, а в Україні навпаки — знижується. Хоча, якщо брати кількість летальних випадків на сто хворих, то в нас показник найнижчий в Україні. Летальні випадки переважно реєструються серед людей з групи ризику. Тому у нас сьогодні завдання — це максимально зберегти групу ризику від зараження, а також максимально високого рівня надання медичної допомоги. На превеликий жаль, реєструємо летальні випадки і серед людей молодого віку і без супутніх захворювань”.

Учора в Тернополі з діагнозом коронавірусу померли 77-річна жінка і 35-річний чоловік. COVID-19 забрав життя 69-річного чоловіка у Гусятинському районі, 88-річної жінки — у Лановецькому районі. Також в області додалося 220 інфікованих, серед них — 84 тернополян.

Софія Романська

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