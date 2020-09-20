Внаслідок ускладнень від коронавірусу помер молодий тернополянин Роман Топорницький.
Про це повідомляють на сторінці ультрас футбольної команди “Нива Тернопіль”, фанатом якої був чоловік.
Роману перебував у лікарні у важкому стані. На його лікування збирали кошти. У якийсь момент чоловікові навіть стало краще, проте через кілька днів він помер.
Тернополянину було всього 35 років.
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