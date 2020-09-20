Внаслідок ускладнень від коронавірусу помер молодий тернополянин Роман Топорницький.

Про це повідомляють на сторінці ультрас футбольної команди “Нива Тернопіль”, фанатом якої був чоловік.

Роману перебував у лікарні у важкому стані. На його лікування збирали кошти. У якийсь момент чоловікові навіть стало краще, проте через кілька днів він помер.

Тернополянину було всього 35 років.

Друзі. Велике горе спіткало наш фанатський рух. Сьогодні в лікарні швидкої медичної допомоги, у віці 35 років, від… Опубліковано Ultras Nyva Ternopil Субота, 19 вересня 2020 р.

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