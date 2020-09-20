Коронавірус пристосувався до середовища і став сильнішим. Саме цим пояснює відома інфекціоністка Ольга Голубовська швидке його поширення в регіоні.

Учора в області діагностували 319 випадків зараження коронавірусом. Тільки у Тернополі виявили сто інфікованих. Також додалося 5 летальних випадків. Зокрема, у Заліщицькому районі померла 64-річна жінка, у Кременецькому районі – 58-річна жінка, у Теребовлянському – 82-річний чоловік. Вбив коронавірус і двох тернополян – 70-річну жінку та 84-річного чоловіка.

«На жаль, бачимо, що зростає кількість тяжких випадків захворювання навіть і в молодих людей. Також ми вже стали спостерігати випадки захворювання навіть у дуже маленьких дітей, у березні цього не було. Буквально триденні, п’ятиденні діти теж хворіють на цю коронавірусну інфекцію, теж досить тяжкі, і теж лежать у відділеннях інтенсивної терапії. Тому вірус змінюється, він адаптується до нашої людської популяції, він шукає слабкі ланки. І наше завдання – це, я повторюю, у нас є методи протидії – це і вчасні тестування, епідрозслідування», – каже Ольга Голубовська.

Найскладніша епідемічна ситуація – у Тернопільському, Збаразькому, Заліщицькому районах і в Бережанах. Відтак ці адміністративні території перебувають у «червоній» зоні епідемічної небезпеки.

Софія Романська