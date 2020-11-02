Як ми повідомляли, минулої доби коронавірус на Тернопільщині забрав сімох людей.

В обласному центрі і Тернопільському районі померло дві 74-річні жінки, у Петрикові COVID-19 забрав життя 67-річної жінки, у Збаразькому районі — 42 річної. У Заліщицькому районі помер 69-річний чоловік, на Монастирищині — дві жінки 64, 65 років.

Із збільшення кількості інфікованих на Тернопільщині почастішали летальні випадки з підтвердженим діагнозом COVID-19. Однак, порівняно із загальноукраїнським показником, смертність на Тернопільщині нижча.

«Показник летальності в нашій області складає 1,3%. В Україні — 1,9%. Тобто в нашому регіоні він значно нижчий, ніж загалом по Україні. Але все ж із збільшенням кількості нових випадків, зростає летальність. На жаль, реєструємо смертельні випадки і серед людей молодшого віку. Серед причин — супутні захворювання та ускладнення. Також бачимо, що більшає тяжких форм захворювання», – розповіла головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

За словами лікарів, інфікуються найчастіше на Тернопільщині соціально активні люди працездатного віку. Це вікова категорія 30 — 49 років. Переносять хворобу такі особи переважно у середньому стані.