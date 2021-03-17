Важкі форми коронавірусу на Тернопільщині почали реєструвати навіть серед людей 30-річного віку, які не мають супутніх захворювань. Учора двоє чоловіків 35 та 40 років померли з підтвердженим діагнозом COVID-19.

Заповненість ліжок, визначених для лікування інфікованих пацієнтів, з кожним днем збільшується. Відтак у лікарнях готуються розгортати додаткові місця.

“На базі лікарні швидкої допомоги готові розгорнути 135 ліжок для надання допомоги хворим з коронавірусною інфекцією. На сьогоднішній день вже більше 50% ліжок у нас заповнено. Враховуючи те, що у нас йде динаміка до збільшення кількості хворих, то рівень заповненості далі може збільшуватися. Хворі стали важчими. Всі пацієнти, які до нас потрапляють, є киснезалежними. Ми киснем забезпечені достатньо, маємо 71 кисневий концентратор, також у нас функціонує кисневий генератор. Також лікувальна установа достатньо забезпечена засобами індивідуального захисту, є необхідна кількість медикаментів з розрахунку на два місяці. Резерви постійно поповнюються. Найбільшою проблемою, яка може виникнути в нас найближчими часом є людський ресурс”, – наголосив директор Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський.

Додамо, сьогодні в області зареєстрували 486 нових випадків коронавірусу, 14 людей померло з підтвердженим діагнозом COVID-19. Це новий антирекорд від початку пандемії.