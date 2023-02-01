На Тернопільщині у відділеннях Укрпошти розпочався обмін старих лампочок на енергозберігаючі. Жителі краю можуть замінити 5 старих ламп розжарювання на 5 енергоефективних LED-лампочок. Акція доступна для всіх повнолітніх громадян України.

Аби скористатися акцією, необхідно мати із собою паспорт, ідентифікаційний номер та 5 старих ламп, – розповіла директорка Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин. В обласному центрі таку послугу надають 22 відділення «Укрпошти».

“Обміняти лампи можна безпосередньо у відділенні, а також є можливість зробити це через застосунок «Дія». Тобто можна вдома замовити лампи, а до відділення прийти вже, коли вони надійдуть для обміну. На наступному етапі проєкт буде розповсюджуватись на райцентри. Згодом замінити лампи можна буде у селах. За ініціативи Президента України Володимира Зеленського, Уряд запустив цю програму, щоб знизити навантаження на енергетичну систему країни та скоротити дефіцит електроенергії для користувачів”.

Отже,узяти участь у програмі можуть усі повнолітні громадяни України. Є два способи, як це зробити: або залишити заявку в «Дії», або прийти у відділення «Укрпошти».