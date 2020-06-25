Підтоплення сьогодні зафіксували у ще трьох районах області. За інформацією ДСНС, постраждали три села у Борщівському районі, небезпечна ситуація склалася у Заліщицькому і Бучацькому районах.

У Заліщиках затопило підвальне приміщення Обласного дитячо-комунального санаторію площею 550 м. кв. У селах цього району постраждали посіви, городина та господарські будівлі.

«Ми запропонували людям відселитися у безпечні місця. Багато-хто погодився. Ми примусової повної евакуації не проводимо, оскільки не бачимо у цьому потреби. Питання щодо відселення людей делеговано на місцевий рівень. Під час стихії громадянам варто дослухатися до повідомлень органів влади, а також до повідомлень, які звучать по радіопровідникових засобах комунікації. Ми стараємося спрогнозувати ситуацію та попередити заздалегідь. Отримавши повідомлення про небезпеку, я б рекомендував оглянути свої приміщення, забрати з нижніх поверхів свої речі, документи; по можливості залишити свої домівки та переїхати до більш безпечного місця. Ми сформували евакуаційні пункти», – каже начальник ДСНС області Віктор Маслей.

Рівень води в річці Дністер на гідрологічних постах у селі Нижнів з 12.00 год. пішов на спад, в Заліщиках поступово зростає, орієнтовно на 5-7 см. за годину. Через небезпеку евакуювали майже дві сотні людей.

Софія Романська

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