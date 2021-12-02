На Тернопільщині вихідними від коронавірусу вакцинували понад десять тисяч жителів краю.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. За її словами, після запровадження обмежень для нещеплених осіб охочих вакцинуватися побільшало.

З 6 грудня запрацюють додаткові карантинні обмеження. Посилення правил насамперед стосуватимуться невакцинованих громадян. «Уряд вимушений піти на вказані заходи для зменшення навантаження на медичну систему та збереження життя громадян. Бачимо, що після запровадження обмежень, кількість вакцинованого населення збільшується. З 6 грудня громадські заклади, заклади культури, спортзали, ресторани можуть працювати за умови вакцинації всього персоналу принаймні однією дозою або наявності негативного тесту чи сертифікату про одужання. Це ж правило стосується і прийому відвідувачів. Останні повинні бути вакциновані принаймні однією дозою або мати сертифікат про одужання чи негативний тест».

Додамо, із початку вакцинальної кампанії на Тернопільщині першою дозою щеплено 567 296 осіб. Мінімально можливі інтервали між дозами вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 днів, CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 днів, Oxford/AstraZeneca – 28 днів.