Понад два десятки хворих на COVID-19 нині перебуває у Тернопільській міській дитячій лікарні. Цими днями кількість інфікованих серед дітей почала стрімко збільшуватися. Також почастішали більш важкі форми захворювання.

Жителів краю просять звертатися до лікарів одразу після перших ознак респіраторного захворювання. Оскільки зволікання призводить до ускладнень і важких форм.

«Важливо посилити ранні звернення пацієнтів до лікаря. Раннє звертання допомагає вберегти в переходження у середню і важку форму коронавірусу. З батьками це вдається легше, оскільки вони насторожені щодо дітей. На сьогодні у нас є достатньо засобів індивідуального захисту. Персоналу у нас також достатньо, ми можемо залучати фахівців з тих підрозділів, які незадіяні. Ми маємо можливість ще на 50% госпіталізовувати пацієнтів», – зазначив директор Тернопільської міської дитячої лікарні Андрій Артимович.

Наразі амбулаторно лікуються від COVID-19 більше двохсот дітей на Тернопільщині. Попри те, що коронавірус у них проходить легше, ніж у дорослих, трапляються важкі форми і серед наймолодших пацієнтів.