На Тернопільщині побільшало хворих на COVID-19, як потребують кисневої підтримки. Наразі таких в області – понад 630. На апаратах ШВЛ перебуває 15 пацієнтів.

Ситуація з коронавірусом на Тернопільщині погіршується. З кожним днем збільшується ймовірність запровадження червоної зони, – зазначила на сесії обласної ради начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Вона закликала жителів регіону дотримуватися карантинних обмежень.

«На Тернопільщині зафіксували 14 летальних випадки від COVID-19. Наймолодшому пацієнтові було 35 років, а найстаршому – 84. За добу близько п’ятисот нових випадків інфікування. Це свідчить про погіршення ситуації із захворюваністю. Наразі в Тернопільській області на коронавірус продовжують хворіти 5461 особа, з них на амбулаторному спостереженні – 4453 особи. Кисневої підтримки потребує 634 пацієнти, а на апараті ШВЛ – 15. Щодня кількість хворих росте і киснезалежних збільшується. Тому вкрай необхідно дотримуватися карантинних обмежень», – наголосила Ольга Ярмоленко.

Додамо, наразі Тернопільщина перебуває у «помаранчевій» зоні карантину. Чи вводитимуть тут додаткові обмеження, вирішуватиметься на державній комісії з ТЕБ та НС.