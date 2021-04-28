207 нових випадків COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині сьогодні. Третій тиждень поспіль у регіоні простежується зниження рівня захворюваності. Однак, за прогнозами обласного лабораторного центру, після свят можлива протилежна тенденція.

Як зазначив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев, стабілізація епідситуації простежуватиметься до кінця першої декади травня. У разі збільшення кількості соціальних контактів під час святкування Пасхи, можливий черговий підйом рівня захворюваності.

“Якщо ми не будемо запобігати далі масовим соціальним контактам у закритих приміщеннях, то очевидно, що це може призвести до погіршення епідеміологічної ситуації. Ми дуже просимо і застерігаємо все-таки зважити на наявність серйозних ризиків щодо поширення захворювання. Необхідно пам’ятати про те, що надмірна наша активність, часті відвідування торгових закладів, перебування в людних чергах буде сприяти зараженню. Тому варто бути готовим до негативних тенденцій після свят”.

За результатами ІФА-тестувань, 42% жителів Тернопільщини вже перенесли COVID-19. Втім, рівень колективного імунітету все ж є не достатнім, щоб подолати пандемію. Епідеміологи покладають надію на вакцинацію.