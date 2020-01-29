Працівники Шумського відділення поліції під час проведення обшуку у священнослужителя Загаєцького чоловічого монастиря Іоана Милостивого УПЦ МП знайшли вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухівку.

Про це йдеться у матеріалах досудового розслідування.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, священнослужитель монастиря УПЦ МП придбав у невстановленої особи вогнепальну зброю, бойові припаси до неї та вибухову речовину. Придбаний арсенал монах зберігав за місцем проживання, де його і виявили правоохоронці.

За цим фактом працівниками Шумського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 263 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Цікаво, що згідно з матеріалами досудового розслідування зброю священик монастиря УПЦ МП придбав впродовж 2013-2014 років, що співпадає з періодом підготовки та початку російської військової агресії щодо України.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що насельники Загаєцького монастиря УПЦ МП на Шумщині незаконно захопили близько гектара державної землі.