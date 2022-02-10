Громади на Тернопільщині перевірили захисні споруди на випадок надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив директор департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами області Василь Ясіновський. За його словами, було обстежено також і підвальні приміщення.

Серед захисних споруд — сховища, протирадіаційні укриття та звичайні укриття. У випадку надзвичайної ситуації також рекомендують використовувати підвальні приміщення житлових будинків.

“Відповідно до розпорядження голови ОДА, було проведено обстеження захисних споруд. Три районні адміністрації провели цю роботу, також долучилися до цієї роботи всі 55 громад. Всі відповідально поставилися. Понад 93% захисних споруд обстежено. У Тернополі обстежено навіть найпростіші укриття — підвальні приміщення. Обстежено 545 таких підвальних приміщень, які є потенційно захисними спорудами для нас з вами. Також зобов’язано усіх керівників громад та районні адміністрації провести знакування, маркування, щоб люди знали, куди, у той чи інший небезпечний період можна йти. Це буде позначено на фасадах будинків стрілками, також будуть відповідні вказівники відповідно до тих вимог, які передбачені законодавством”, – зазначив Василь Ясіновський.

Додамо, у січні в Тернопільській міській раді презентували інтерактивну карту захисних споруд. З її допомогою жителі громади можуть дізнатися місця розташування сховищ, протирадіаційних та найпростіших укриттів.