Пʼять нових випадків підозри на коронавірус зареєстрували упродовж доби на Тернопільщині. Підтверджений один випадок у Заліщицькому районі.

А загалом в Україні кількість хворих на COVID-19 сягнула 73, – повідомляє Центр громадського здоровʼя. Учора двадцять нових випадків зареєстрували у столиці.

Як повідомила головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, усього на Тернопільщині під підозрою на коронавірус сім осіб. Двоє краян звернулися за допомогою до лікарів у Львівській області, у них також досліджують підозри на коронавірус.

За інформацією Центру громадського здоровʼя, учора нові випадки інфікування зареєстрували у Львівській, Івано-Франківській, Київській, Черкаській областях. «За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 73 випадки COVID-19».

Рівень захворюваності на COVID-19 стрімко зростає і в теплих країнах світу. За прогнозами епідеміологів, у квітні в Україні ймовірний пік захворюваності. Відтак карантин ймовірно буде продовжений, влада також розглядає введення надзвичайного стану.

Софія Романська