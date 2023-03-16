У Заліщиках на Тернопільщині чоловік їздить на дивані.

Відео, на якому однією з вулиць міста рухається голубий диван, опублікувала в фейсбуці Галина Українка. Відео зняте з салону автомобіля, який рухався в одному напрямку з чоловіком на дивані.

На дивані сидів переселенець зі Слов’янська Аркадій Фішман. Він є автором цієї канапи на колесах. Швидкість пересування – 10 кілометрів за годину, повідомляє Суспільне.

Кореспонденти Суспільного з’ясовують подробиці. Поки що відомо, що зараз диван перебуває на ремонті. Інформацію про це поширив в сторіс у фейсбуці вокаліст гурту “Медовий полин” Костянтин Дунець, який і ремонтує цей саморобний транспорт.

“Десятого березня хлопці взяли покататися диван і поламали його. Він зараз перебуває в мене на зберіганні”, – каже Костянтин.