Слідчі лановецької поліції розпочали кримінальне провадження щодо уродженця Сумщини за наругу над Державним Прапором.

60-річний чоловік, перебуваючи у громадському місці, демонстративно вчинив наругу над Державним Прапором. Сталося це у селищі Вишнівець Кременецького району поблизу місцевого торгового закладу. Очевидцями такої ганебної поведінки чоловіка стали чимало людей, котрі повідомили про факт наруги в поліцію.

Як з’ясувалося, зловмисник належить до тих осіб, котрий у зв’язку з повномасштабним вторгненням переселився із Сумщини на Тернопільщину – у Вишнівецьку громаду Кременецького району. На момент вчинення злочину перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Вирішується питання про оголошення сумчанину підозри за частиною 1 статті 338 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу і навіть позбавлення волі до трьох років.