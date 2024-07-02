Фігурант перемістив тіло чоловіка, який раптово помер на виробництві і був неофіційно працевлаштований, за територію підприємства. За скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Під час досудового розслідування слідчі обласної поліції встановили, що 56-річний житель Тернополя був відповідальний за охорону праці на одному із агропідприємств. У січні цього року під час робочої зміни на виробництві раптово помер чоловік, який був допущений до виконання робіт без оформлення трудових відносин, що є порушенням законодавства про працю. З метою уникнення відповідальності у фігуранта виник злочинний умисел приховати факт смерті неофіційного працевлаштованого робітника. Він перемістив тіло чоловіка за межі території підприємства на узбіччя дороги.

За наявності достатніх доказів слідчі поліції висунули працівнику агропідприємтсва, відповідальному за охорону праці, обвинувачення за ч. 1 ст. 297 (наруга над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.

Слідчі поліції завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.