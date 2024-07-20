На фронті загинув захисник з Тернопільщини, титулований спортсмен Андрій Мазанович.
Про важку втрату повідомили на сторінці Вишнівецької громади.
З початком повномасштабного вторгнення Андрій добровільно пішов у військо і уже за декілька місяців з побратимами захищав нас на передовій. Був молодшим сержантом, командиром відділення стрілецької роти.
У мирному житті Андрій Мазанович був майстром спорту з пауерліфтингу, чемпіоном України та Європи.
“Андрій був життєрадісним, хотів розвивати улюблений вид спорту, ростити і виховувати сина, для якого був беззаперечним авторитетом і героєм. В пам’яті кожного, хто знав Андрія залишиться його щира усмішка”, – зазначають у Вишнівецькій громаді.
Сьогодні, 20 липня, орієнтовно о 13:15 траурний кортеж з тілом воїна проїжджатиме через Вишнівецьку громаду. Усіх, хто має можливість, просять вийти у вказаний час на вишнівецьке перехрестя і віддати останню шану Воїну, що повертається на щиті.
Орієнтовно о 14-й годині біля “Трьох Валетів” тіло Героя зустрічатиме Кременецька громада. Після зустрічі кортеж прямує до Собору Преображення Господнього в місті Кременець. Одразу відбудеться прощання на Майдані Волі. Опісля траурний кортеж прямує до кладовища по вулиці Переліски в місті Кременець, де відбудеться поховання.
Щирі співчуття рідним, близьким, усім, хто знав Андрія Мазановича. Вічна слава і вічна пам’ять Герою.