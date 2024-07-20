Був чемпіоном України та Європи: на фронті загинув титулований спортсмен з Тернопільщини. ФОТО

На фронті загинув захисник з Тернопільщини, титулований спортсмен Андрій Мазанович.

Про важку втрату повідомили на сторінці Вишнівецької громади.

З початком повномасштабного вторгнення Андрій добровільно пішов у військо і уже за декілька місяців з побратимами захищав нас на передовій. Був молодшим сержантом, командиром відділення стрілецької роти.

У мирному житті Андрій Мазанович був майстром спорту з пауерліфтингу, чемпіоном України та Європи.

“Андрій був життєрадісним, хотів розвивати улюблений вид спорту, ростити і виховувати сина, для якого був беззаперечним авторитетом і героєм. В пам’яті кожного, хто знав Андрія залишиться його щира усмішка”, – зазначають у Вишнівецькій громаді.

Сьогодні, 20 липня, орієнтовно о 13:15 траурний кортеж з тілом воїна проїжджатиме через Вишнівецьку громаду. Усіх, хто має можливість, просять вийти у вказаний час на вишнівецьке перехрестя і віддати останню шану Воїну, що повертається на щиті.

Орієнтовно о 14-й годині біля “Трьох Валетів” тіло Героя зустрічатиме Кременецька громада. Після зустрічі кортеж прямує до Собору Преображення Господнього в місті Кременець. Одразу відбудеться прощання на Майдані Волі. Опісля траурний кортеж прямує до кладовища по вулиці Переліски в місті Кременець, де відбудеться поховання.

Щирі співчуття рідним, близьким, усім, хто знав Андрія Мазановича. Вічна слава і вічна пам’ять Герою.