Учора відбулося урочисте перепоховання останків тіл десяти вояків УПА, віднайдених у селі Лідихів Кременецького району, в рамках відзначення 80-ї річниці створення УПА.

Полеглі є вихідцями з трьох областей: Тернопільської, Львівської та Рівненської.

Участь у перепохованні взяв голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

– 30 листопада 44-го 30 повстанців тут вступили в нерівний бій з НКВС. Вони вийшли як смертники, розуміючи, що перемоги їм не чекати, що додому вони не повернуться, а їх героїчна смерть лише зможе надихнути майбутні покоління боротися за незалежність України, її державність, визнання у світі. «Якби в мене була така армія, як УПА, німецький чобіт ніколи не топтав би землю Франції», — це слова великого французького генерала Шарля де Голя, – зазначив Михайло Головко.

Сьогодні знову українською армією захоплюється світ. Армією, яка виховалася на подвигах українських повстанців, наголосив голова обласної ради.

– Вояки української повстанської армії, діти січового стрілецтва, на цьому дусі підняли наше покоління. Тепер їх онуки продовжують проливати кров, кувати перемогу, бо розуміють, що вона залежить саме від них. Адже іншого шляху, крім перемоги, у нас немає. Наш обов’язок — вистояти і не зламатися. Тому дуже важливо пам’ятати — хто ми є, «Чиї сини? яких батьків? Ким? за що закуті?», як писав Тарас Шевченко. Вклоняємося перед їхнім подвигом, дорожимо кожним клаптиком землі, скропленим кров’ю і прикладаємо максимум зусиль задля Перемоги!, – наголосив Михайло Головко.