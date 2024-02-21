Інспектори відділу безпеки дорожнього руху слідкують за дотриманням норм законодавства водіями, які здійснюють пасажирські та вантажні перевезення.

Під час профілактичних заходів інспектори перевіряють наявність відповідних документів на право перевезення пасажирів. Звертають особливу увагу на технічний стан транспортних засобів, що використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів, а також на проходження водіями передрейсового огляду та контролю технічного стану транспортних засобів.

Такі заходи спрямовані для посилення контролю за безпекою дорожнього руху, зниження рівня аварійності та ступеня тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод під час пасажирських перевезень, повідомляють у патрульній поліції.

За невиконання вимог законодавства у сфері пасажирських перевезень передбачена відповідальність. У випадках виявлення правопорушення, патрульні складають відповідні адміністративні матеріали.