Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, вихідними можливий значний сніг. Температура повітря знижуватиметься до 5 градусів морозу.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 19 листопада на Тернопільщині зберігатиметься хмарна погода з проясненнями. Вночі спостерігатимуться значні опади, переважно у вигляді снігу.

«Вдень також можливий невеликий сніг. Місцями спостерігатиметься налипання мокрого снігу та ожеледь. На дорогах утворюватиметься ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вночі хуртовина. Температура впродовж доби 0 – 5° морозу. По області оголошено штормове попередження».

За попередніми прогнозами, частково потеплішає на Тернопільщині наступного тижня. Втім, понеділок розпочнеться холодною зимовою погодою. 21 листопада буде хмарно, уночі невеликий, вдень помірний дощ та мокрий сніг. Температура впродовж доби коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла.