На Тернопільщині призначили нового військового комісара. Ним став Денис Сахацький.

До цього Денис Сахацький працював заступником військового комісара Львівщини, повідомляють Тернополяни.

Також він є співзасновником громадської організації “Асоціація учасників бойових дій та ветеранів 24 окремої механізованої бригади”.

Нагадаємо, на початку грудня 2020 року на Тернопільщині військовим комісаром було призначено Ігоря Гусєва. До цього полковник Гусєв очолював один із військових комісаріатів на Закарпатті.