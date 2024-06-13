Для оновлення військово-облікових даних у ТЦК Тернопільської області діє електронна черга

У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки Тернопільської області надається послуга електронної черги для оновлення військово-облікових даних.

Про це повідомляє Тернопільський обласний ТЦК СП. Записатися на прийом до ТЦК СП для оновлення військово-облікових даних можна за посиланням http://q.mod.gov.ua/.

Така ініціатива була запропонована і впроваджена Міністерством оборони України спільно з Командуванням Сухопутних військ, яким підпорядковуються територіальні центри комплектування в Україні.

Нововведення було впроваджене з метою розвантаження спроможностей фахівців обробляти великий обсяг облікових документів військовозобов’язаних та зменшення черг відвідувачів.

Керівництво Тернопільського обласного ТЦК СП зауважує, що прийом діючих військовослужбовців та військовозобов’язаних з числа сімей зниклих безвісті за особливих обставин, полонених, загиблих військовослужбовців – здійснюється позачергово.