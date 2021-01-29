Нові спалахи COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині. Хвороба поширилася у Теребовлянському психоневрологічному пансіонаті та Заліщицькому відділенні «Тернопільгазу».

Наразі епідеміологи тестують людей з ознаками хвороби та їхніх контактних осіб.

Від початку пандемії в області сталося майже два десятки спалахів коронавірусу в організованих колективах. Більшість з них вже ліквідовані, – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Втім, виявляються нові спалахи.

«Зараз є активні спалахи коронавірусу. Зареєстрований спалах у Теребовлянському психоневролоігчному панісіонаті. Ми вже раніше реєстрували там спалах. Також в Заліщицькій дільниці «Тернопільгаз» зареєстрований спалах коронавірусу. Виявляємо хворих, тестуємо контактних осіб».

Спалахи небезпечні інтенсивністю передачі інфекції. Одночасно може захворіти кілька десятків людей. Значний ризик для осіб з хронічними захворюваннями. Відтак щодо кожного спалаху проводять епідемічне розслідування, щоб виявити джерело поширення COVІD-19.