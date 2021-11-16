1312 вакансій залишаються неукомплектованими на Тернопільщині.

Про це повідомив начальник обласного центру зайнятості Василь Олещук. Зокрема, тривалий період у регіоні залишається потреба в лікарях.

У лікувальних закладах краю відкриті вакансії для офтальмологів, анестезіологів і лікарів загальної практики. Також є необхідність у робітниках. «Сталою залишається потреба у лікарях: офтальмолог, анестезіолог, лікар загальної практики. Також шанси знайти місце праці мали оператори котельні, машиністи (кочегари) котельної, водії, підсобники, продавці, кухарі, швачки, листоноші (поштарі), слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів. На початку листопада за допомогою обласної служби зайнятості роботу шукали 7,1 тис. безробітних. Із них 63,8% – жінки, 27,1% – молодь віком до 35 років, більше половини – жителі сільської місцевості, 32% – особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 160 – демобілізовані учасники АТО», – зазначає Василь Олещук.

Дисбаланс на ринку праці області пояснюють невідповідністю попиту і пропозиції. А найбільше безробітних фіксують серед молоді з вищою освітою.