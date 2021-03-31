На Тернопільщині на COVID-19 хворіють майже дев’ять тисяч людей

Нині в області майже дев’ять тисяч людей хворіє на COVID-19. Більше тисячі з них перебувають у важкому стані та використовують кисневу підтримку. В окремих лікарнях не залишилося жодного вільного місця.

Попри хвилеподібність епідемічного процесу на Тернопільщині ситуація залишається складною. В рази почастішали госпіталізації та звернення за медичною допомогою у важких станах.

“Важливе насамперед виконання конкретних карантинних вимог. Якби ці обмеження виконувалися, то епідемічна ситуація однозначно була б кращою. І ми б мали менший ризик потрапляння до червоної зони. Бачимо, яка складна епідемічна ситуація у сусідніх регіонах. Вона не може не впливати на рівень захворюваності в нашому регіоні, оскільки епідпроцес безперервний у просторі і в часі. Тому вкотре застерігаємо про необхідність дотримання санітарно-епідемічних правил. Це може врятувати життя”, – наголосила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Через збільшення кількості хворих у лікарнях області відкривають додаткові місця. Однак найбільшою проблемою є дефіцит професійних інфекціоністів, які можуть надавати невідкладну допомогу хворим.