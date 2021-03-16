На Тернопільщині на COVID-19 хворіє майже шість тисяч людей

Близько шести тисяч жителів краю боряться з коронавірусом на Тернопільщині.

За інформацією обласного лабораторного центру, число хворих з кожним днем збільшується. В окремих населених пунктах відділення, визначені для інфікованих COVID-19, переповнені.

Більше половини госпіталізованих хворих потребують кисневої підтримки. Наразі проблем з киснем немає, – кажуть лікарі. Однак при подальшому стрімкому ускладненню епідситуації, може виникнути його дефіцит. А це загроза для життя важких хворих.

«У третій лікарні перебуває 78 хворих, з них 56 потребують кисневої підтримки, яку вони отримують. Третя лікарня функціонує в розрізі госпіталю на 125 ліжок. Ми підходимо до 50% заповненості. Хворі стали значно важчі. Але тут ще є психологічний момент в тому, що ситуація загострюється. Пацієнти не звертаються вчасно до сімейних лікарів. Вони йдуть й одразу роблять КТ на комп’ютерній томографії пишуть певні враження легеневої тканини і при нормальному стані наполягають на госпіталізації. При заповненні такими хворими ми не зможемо надавати медичну допомогу для дійсно важких хворих, які потребують стаціонарного лікування», – зазначив директор Тернопільської міської лікарні №3 Юрій Лазарчук.

Учора на Тернопільщині додалося майже триста нових хворих на COVID-19. В обласному центрі виявили понад 120 інфікованих. Лідирує за кількістю нових випадків цього тижня Тернопільський район.