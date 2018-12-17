На Тернопільщині молодик пограбував односельця і вимагав у нього могорич

17/12/2018 0
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У вчиненні грабежу співробітники Борщівського відділення поліції підозрюють 24-річного жителя села Більче-Золоте. Зловмисник відкрито викрав зарядний пристрій та колонку в свого односельця.

Зі слів підозрюваного, до нього дійшли слухи, що 21-річний односелець хоче його побити. Для цього шукає людей і навіть готовий їм заплатити. Опонент вирішив випередити замовника. Сам прийшов до його помешкання, відгамселив, забрав колонку та акумуляторну батарею і попередив, аби той навіть не думав про помсту. А майно поверне, як йому поставлять могорич.

Версію підозрюваного поліцейські перевіряють. Проте за вчинення пограбування йому таки доведеться відповісти.

Як повідомили у поліції, кримінальне провадження розпочато за частиною 1 статті 186 ККУ.

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