«Зелена країна» – молодь з Тернопільщини долучилася до Всеукраїнської акції. Хлопці та дівчата висадили майже три сотні молодих дерев.

Тернополянка Анастасія Мокрецька взяла участь в такій акції вперше. Дівчина переконана, що посадити дерево має кожен.

«Народна мудрість каже, що серед життєвих завдань людини – висадити, як мінімум, одне дерево. Я своє перше дерево посадила. Планую ще багато посадити. Це важливо для нашого краю. Хочеться, щоб до цієї кампанії долучалося якомога більше людей».

Організатори кажуть: висадження дерев відбувається у рамках всеукраїнської програми “Зелена країна”.

«Кожну весну та осінь триває створення молодих лісів. Цього року заплановано дати життя декільком мільйонам сіянців. Відстежити хід створення лісів можна на сайті https://zelenakraina.gov.ua/. Цьогоріч ліс висаджується разом з дошкільнятами, школярами, студентами, військовими, переселенцями, освітянами, владцями та усіма небайдужими. Віримо в ЗСУ, віримо в перемогу і віримо в Україну».