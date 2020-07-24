Сьогодні Тернопільщину інспектував міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов. Він відвідав об’єкти, які фінансуються в рамках програми президента України «Велике будівництво». Столичний гість побаченим залишився задоволеним.

«Я приємно вражений станом виконання робіт. Подекуди були, звичайно, типові зауваження, як і у всіх областях. Водночас в облдержадміністрації і підрядники мене запевнили, що роботи проведуть належної якості, і в належні терміни, а це – 2020-ий рік», – підкреслив міністр.

Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш подякував столичному гостю за озвучені на об’єктах підказки.

«Такі візити стимулюють нас. Добре, що зауваження прозвучали на даному етапі, коли є можливість все врахувати. Загалом зараз активна робота ведеться по багатьох об’єктах, – розповів керівник області. – По Гаївському мосту, який є на балансі міської ради, почали роботи за кошти міста, вклали 40 млн. Мер міста Сергій Надал запевнив, що до вересня його відкриють. Але щоб міст з розв’язкою задовольняв і жителів міста, і транзитний транспорт, треба ще 190 млн грн. Зараз всі спільно працюватимемо над тим, щоб закінчити цей великий проект і забезпечити комфортне пересування як для тернополян, так і для подорожуючих. Гаївський міст – це зараз наболіле питання для жителів міста. Надіюсь, що ще в цьому році ми ці кошти отримаємо і цей об’єкт буде завершено».

Заступник голови бюджетного комітету Верховної Ради, нардеп Володимир Гевко теж наголосив на важливості того, щоб проект змін на Гаївському мості реалізували повністю.

«Перший великий крок зроблено – бюджетний комітет Верховної Ради підтримав нашу пропозицію виділити 190 млн грн на завершення не лише мосту, а й втілення всього проекту, тобто будівництва зручної сучасної транспортної розв’язки. Тепер ми працюємо над тим, щоб ці кошти поступили і ми почали реалізовувати даний задум», – зазначив Володимир Гевко.

За словами Олексія Чернишова, в Мінрегіонів створені мобільні групи, які відвідують усі області нашої держави і інспектують хід виконання робіт на об’єктах проекту президента «Велике будівництво». При цьому звертаються увагу на терміни виконання робіт, об’єми і якість. Також проводиться щодення відеоспостереження за темпами робіт.

«Виникають питання щодо якості, адже проекти втілюють люди, а люди мають право на помилку. Але для цього ми і інспектуємо, щоб помилки виправити. Всі об’єкти, здача яких запланована у 2020 році, мають бути здані до кінця року 2020 році. І ми робимо все для того, щоб ці терміни були дотримані», – сказав міністр.

Він також наголосив, що без програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» чимало об’єктів і далі б залишалися в статусі перехідних і невідомо коли були б добудовані.

«Ця програма дала поштовх, і кожна область зараз зосередилась на своїх об’єктах. Мова про дитсадки, навчальні заклади, спортивні об’єкти. На Тернопільщині проведуть реконструкцію приймальних відділень у шести опорних лікарнях. Без програми президента всього цього б не зробили», – зауважив Олексій Чернишов.

Він також відзначив один з наймасштабніших об’єктів Тернопілля – Водну арену.

«Впевнений, що вона стане візитівкою не лише Тернопілля, а й всієї України. Це дуже важливий об’єкт європейського зразка, на якому відбуватимуться змагання міжнародного рівня. Тут будуть проводити не лише спортивні змагання, а й концерти, форуми, конференції», – описав можливості об’єкта міністр.

Він також проінспектував капітальний ремонт навчально-виховного комплексу «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.», оглянув будівництво дитячого садка у с. Біла Тернопільського району. Підрядників Олексій Чернишев запевнив, що коштів – достатньо, цьогоріч фінансування навіть випереджає хід будівельних робіт. «З того, що я побачив – темпи будівництва досить потужні. Вони викликають впевненість, що ми все завершимо вчасно», – підсумував міністр.