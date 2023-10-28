На Тернопільщині лісник замість документів на деревину приніс у поліцію хабар

Чоловік пропонував 7 000 гривень за непритягнення його до кримінальної відповідальності та можливість забрати з арешт майданчика автомобіль з деревиною.

Співробітники Тернопільського управління ДВБ спільно зі слідчими Кременецького районного відділу поліції задокументували корупційний злочин.

Декілька днів тому співробітники Кременецького районного відділу поліції зупинили на території Шумської громади автомобіль, завантажений деревиною. Чоловік, котрий супроводжував водія транспортного засобу, представився працівником лісового господарства і запевнив, що всі документи на лісопродукцію є, однак зміг надати лише на частину деревини, на решту – обіцяв принести згодом. Вантажівку поліцейські тимчасово помістили на арешт майданчик для з’ясування усіх обставин.

Наступного дня працівник лісогосподарства прийшов до територіального підрозділу поліції, однак не з документами, які б засвідчували легальне перевезення лісопродукції, а з грошима, – таким чином, намагаючись відкупитися від відповідальності. Поліцейський, котрому зловмисник запропонував та намагався дати 7 000 гривень хабара, повідомив про корупційне діяння оперативників Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Факт надання неправомірної вигоди було задокументовано.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу. Досудове розслідування здійснюється за процесуальним керівництвом Кременецької окружної прокуратури.