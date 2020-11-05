Десять медичних працівників померли з підтвердженим діагнозом COVID-19 на Тернопільщині. Щодо кожного випадку проводять епідрозслідування, щоб встановити, чи вони заразилися хворобою під час виконання професійних обов’язків.

Учора з підтвердженим діагнозом COVID-19 помер головний лікар Збаразького центру первинної медико-санітарної допомоги Валерій Домбик. Йому було 59 років. Чоловік тривалий період боровся з недугою, але врятувати його не вдалося. Чи заразився він на роботі, встановить епідеміологічне розслідування.

“Щодо кожного смертельного випадку медичних працівників проводиться епідрозслідування. Потім результати передаються до управління праці. Але наразі жодного випадку, що підтверджено професійне захворювання немає. Це дуже тривалий процес. На жаль, реєструємо випадки захворювання серед медичних працівників. Спалахів серед медиків немає. Це поодинокі випадки зараження. Щодо кожного випадку зараження медичного працівника проводяться розслідування. У кожній лікувальній установі створені комісії. Результати розслідування передаються в управління праці”, – каже начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Загалом COVID-19 на Тернопільщині забрав життя 276 людей. Наразі з хворобою бореться понад шістнадцять тисяч жителів краю.