У кожного третього протестованого підтвердився коронавірус учора на Тернопільщині. Загалом в обласному лабораторному центрі провели 1187 досліджень методом ПЛР. COVID-19 діагностували у 357 людей.

Наразі Тернопільщина перебуває у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки. Втім, через зростання рівня захворюваності область можуть перенести до червоної зони.

“Ситуація з приводу захворюваності на коронавірус на Тернопільщині є напруженою. Наразі область знаходиться у помаранчевій зоні епіднебезпеки. Вкрай не хотілося, щоб наша область потрапила у червону зону, але це у великій мірі залежить від кожного із нас. Як ми будемо поводитися в соціумі. Чи ми будемо дотримуватися карантинних заходів», – зазначила начальниця управління охорони здоров’я Ольга Ярмоленко.

Додамо, у лікувальних закладах області розгорнуто близько двох тисяч ліжок для хворих на коронавірус. Заповненість хворими збільшилася до 42%. Наразі з COVID-19 на Тернопільщині бореться 3516 осіб.