У шести жителів Тернопільщини підозрюють захворювання на коронавірус.

Наразі їхні аналізи досліджують за допомогою відповідних тестів. Втім, поки що у регіоні у жодному випадку коронавірус не підтверджено.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, в Україні зареєстровано 26 випадків коронавірусної інфекції. Найбільше хворих – у Чернівцях. Тільки учора там зафіксували п’ять нових випадків. А на Івано-Франківщині внаслідок коронавірусної інфекції померла 56-річна жінка, це вже третій детальний випадок в Україні.

Як повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, ситуація набуває ознак неблагополучної. Також він припустив, що карантин після 3 квітня можуть продовжити. Втім, прогнозів активності коронавірусу в Україні наразі немає.

Як зазначив лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев, на Тернопільщині щодня з’являються нові підозри щодо коронавірусу. Втім, у результаті досліджень вони спростовуються.

Софія Романська