Більшість загальноосвітніх шкіл області перейшли на дистанційне навчання. Відвідують навчальні заклади лише учні 1-4 класів.

Епідеміологи пропонують продовжити такий формат навчання, оскільки ситуація із захворюваністю на COVID-19 залишається складною.

Лише минулої доби коронавірус діагностували у майже півсотні дітей та 49 педагогічних працівників на Тернопільщині. Випадки захворювання серед учнів та вчителів реєструють у всіх районах області.

“Я б рекомендувала, щоб школярі далі навчалися в онлайн-режимі. У Тернополі вважаю правильними заходи, щодо обмеження проїзду осіб пенсійного віку у години пік, попри великий негатив з боку громадськості. Оскільки пенсіонери — це група ризику, вони частіше хворіють, важливо, щоб вони якомога менше контактували з великою кількістю інших людей. Щодо дітей старшої школи, які частіше хворіють за дітей початкової школи, то також важливо, щоб було якомога менше соціальних контактів”, – зазначила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Чи продовжувати дистанційне навчання наступного тижня, вирішуватимуть регіональні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Також відповідні рішення можуть прийматися безпосередньо у навчальних закладах.