Епідемічна ситуація на Тернопільщині далі ускладнюється. За прогнозами ВООЗ, негативні тенденції збережуться до кінця квітня. Зупинити стрімке поширення коронавірусу планують посиленням карантину.

Сьогодні на Тернопільщині з COVID-19 бореться майже десять тисяч жителів краю. Понад півтори тисячі людей перебувають у лікарнях з важкими і середніми формами коронавірусу. Через збільшення кількості хворих у лікарнях перепрофільовують відділення для інфікованих пацієнтів.

«Що робити в цій ситуації? Відповідь лежить у площині — а що ми можемо? Ми маємо констатувати, що імунопрофілактика як така є доволі ефективним засобом, але враховуючи наші обмежені ресурси вона на сьогодні не дасть нам бажаного результату стосовно впливу на перебіг епідемії. У нас єдиним інструментом доступним є обмежувальні заходи. Це в першу чергу зменшення числа соціальних контактів. Тут є дві складових. Необхідно звертатися до наших тернополян, щоб вони на своєму рівні приймали рішення і виконували такі рекомендації. Зараз важливо обмежити число соціальних контактів. Постанова Кабміну говорить про введення додаткових обмежувальних заходів у разі необхідності», – наголосив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Цього тижня на Тернопільщині учні старшої школи навчатимуться дистанційно. Також в області посилять контроль за виконанням санітарно-епідемічних правил у ресторанах, магазинах, транспорті. У разі подальшого ускладнення ситуації в Кабміні розглядатимуть питання про введення локдауну.