На Тернопільщині є робота для вчителів: яку зарплату пропонують

На Тернопільщині є більше 200 вакансій для освітян.

1 вересня – День знань. В Україні працює майже 800 тисяч педагогів, вихователів, майстрів виробничого навчання, науково-педагогічних працівників і управлінців закладів освіти. Вони виховують мільйон дошкільнят, навчають п’ять мільйонів школярів, викладають майбутній фах трьом мільйонам студентів.

Цьогоріч роботодавці Тернопільщини подали в службу зайнятості 778 вакансій у сфері освіти, які оперативно укомплектовуються.

На 30 серпня 2023 року актуальними є понад 200 пропозицій роботи, найбільше у закладах загальної середньої освіти (146).

Роботодавцям потрібні вчителі: математики, інформатики, іноземних мов (англійської, польської та ін.), фізики, історії, музики, трудового навчання, фізкультури та ін. Також є робота для асистентів вчителів; вихователів; помічників вихователів; викладачів закладів вищої та професійно-технічної освіти тощо.

Найвища зарплата у вчителів іноземних мов – до 17 тис. грн.

Аби набути додаткових компетентностей за спрямуванням служби зайнятості освітяни зі статусом безробітного можуть підвищити свою кваліфікацію за напрямами: «Іноземні мови (англійська, німецька (польська) мова)» (термін навчання 1,7 міс.), «Комп’ютерні інформаційні технології (англійською мовою)» (1,7 міс.) – в Західноукраїнському національному університеті.

Для вчителів (осіб різних категорій – за віком, ВПО, УБД та учасники АТО, особи з інвалідністю та ін.) буде цікавим навчання за безоплатними ваучерами.