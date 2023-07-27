На Тернопільщині другу добу поспіль ліквідовують наслідки негоди. ФОТО

Рятувальники Тернопільщини продовжують надавати допомогу людям через негоду, котра трапилась 25 липня.

Нагадаємо, увечері 25 липня частина західних та центральних областей накрила сильна злива. Град та сильні пориви вітру пошкодили лінії електропередач, зірвали дахи з приватних будинків.

Зокрема, у селі Старі Петликівці Бучацької територіальної громади рятувальники допомагали аварійній бригаді РЕМу розчистити лінії електропередач від повалених дерев.

У селі Тудорів Копичинецької громади бійці чергового караулу місцевої пожежної команди села Яблунів допомогли місцевим мешканцям демонтувати дві покрівлі приватних житлових будинків.