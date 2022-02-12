На Тернопільщині COVID-19 підтвердили майже у кожного другого протестованого

812 жителів Тернопільщини отримали сьогодні позитивний результат ПЛР-тесту на COVID-19. За інформацією обласного центру контролю хвороб, інфекцію діагностували майже у кожного другого протестованого.

Захворюваність на COVID-19 в області залишається на високих рівнях. Попри карантинний період у навчальних закладах, в області фіксують значну кількість хворих серед дітей, працівників шкіл і вишів, медиків.

“Епідемічна ситуація у Тернопільській громаді залишається складною. Маємо значну кількість захворілих серед дітей і дорослих. За результатами досліджень, на території області циркулює штам Омікрон. Виявляємо значну кількість хворих серед таких груп населення: медики, діти, вчителі.

Щодо вікової структури, то найбільше хворих ми маємо серед осіб 30-49 років, потім ідуть особи віком 50-65 років, далі йдуть особи 18-29 років. Летальні випадки переважно фіксуємо серед людей категорії 60 років і старших. Окрім Омікрону по області активно поширюється грип та ГРВІ.

Маємо високий рівень захворюваності. Це тенденція, яку ми простежуємо по всій області”, – зазначив заступник директора обласного центру контролю хвороб Юрій Дементьєв.

За попередніми прогнозами МОЗ, пік захворюваності в Україні попереду. За розрахунками експертів, найвища кількість хворих стостерігатиметься через два тижні.