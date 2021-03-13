Сьогодні на Тернопільщині додалося майже чотири сотні нових хворих на COVID-19. А загальне число лабораторно підтверджених випадків сягнуло сорока шести тисяч. Від початку пандемії коронавірус забрав життя 652 людей в області.

Наразі регіон переживає третю хвилю епідемії COVID-19. Показники захворюваності наближаються до порогу червоної зони карантину.

“У найближчий час Тернопільщина може опинитися в червоній зоні. Щодо ситуації у Тернополі, то тут поки що нема перевищення захворюваності на грип і ГРВІ. Але місто кожного дня дає близько третини випадків коронавірусу, що реєструються за добу. Це показники об’єктивної ситуації в місті, тут широко застосовуються також швидкі тести, багато проводиться ПЛР-досліджень. У нас зросло число хворіючих людей, якщо два тижні тому було в межах 1800, то зараз хворіє понад п’ять тисяч людей. Ми маємо загрозу подальшого ускладнення епідемічної ситуації”, – зазначив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Нині з хворобою на Тернопільщині бореться п’ять з половиною тисяч людей. Серед них — понад тисячу хворих перебувають у важкому стані. Також почастішали повторні випадки зараження. Лікарі констатують: коронавірус став сильнішим, а від так вражає більше людей.