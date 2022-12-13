На Тернопільщині передбачають посилення морозів. За прогнозами синоптиків, температурні показники знижуватимуться до 10 градусів морозу. Мінусова температура повітря зберігатиметься денної та нічної пори.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 14 грудня буде похмуро, втім, обійдеться без істотних опадів.

“Вночі та вранці — слабкий туман. На дорогах спостерігатиметься ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 5 – 10° морозу, вдень 0 – 5° морозу. В області оголошено І рівень небезпечності, жовтий”.

Пауза в опадах протримається майже до кінця тижня. Натомість у краї відчутно похолоднішає.

“У середу обійдеться без істотних опадів. Температура повітря нарешті вирівняється в межах країни: вночі -5-10 градусів, вдень -2-6 градусів. Слизькі дороги й тротуари — не треба додавати роботи травмопунктам, тому — обережно”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, наприкінці тижня морози послабшають. В регіоні пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу.