Закон України «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України» підписав Президент України 24 жовтня. Він набере чинності через три місяці – у лютому 2024 року.

Цей закон, за словами директора департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської обласної державної адміністрації Володимира Харченка, врегульовує тільки частину питань адміністративно-територіального устрою, але вирішує найбільш злободенні питання: утворення, ліквідацію населеного пункту, його статус, порядок присвоєння назви тощо.

– Закон чітко встановлює категорії населених пунктів: місто – більше 10 тисяч, селище – від 5 до 10 тисяч, село – від п’яти тисяч і менше, – повідомив Володимир Харченко. – Це не означає, що ті населені пункти, які мають статус міста або селища і не відповідають вимогам закону, будуть понижені у статусі. На момент набрання чинності даним законом ті населені пункти, які мали певний статус вони в ньому і залишаються. На Тернопільщині нараховується 1058 населених пунктів. З них – 1022 села, після введення закону в дію, їх стільки ж і залишиться. Є одне селище, 17 селищ міського типу і 18 міст. Після введення в дію закону одне селище приплюсовується до 17 селищ міського типу, яких не буде, а буде просто 18 селищ. Із 18 міст є 4 обласного значення: Тернопіль, Чортків, Кременець, Бережани, решта – міста районного значення. Поняття місто обласного чи районного значення скасовується, буде просто місто – всі в однаковому статусі.

Важливим є те, що закон не містить зворотної сили, тому усі документи (паспорт, нотаріальні документи, документи на житло та інші) продовжують діяти і жодної перереєстрації жителям населених пунктів у яких зміниться статус, робити не потрібно.