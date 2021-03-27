Понад тисячу жителів краю у важкому стані борються із COVID-19. Кисневі маски та концентратори застосовує 876 осіб, а на апаратах ШВЛ перебуває 26 хворих.

Через негативні тенденції із COVID-19 число госпіталізацій з кожним днем збільшується. Сьогодні у Тернополі заповнено 63% ліжок, визначених для інфікованих пацієнтів, перевищено порогову межу червоної карантинної зони.

“В області на стаціонарному лікуванні перебувають 1257 осіб, серед них – 1227 дорослих та 30 дітей. Всього на кисневій підтримці – 876 осіб: кисневі маски та концентратори, 26 – на апараті ШВЛ. Завантаженість ліжок пацієнтами із COVID-19 та з підозрою становить по області 51,6%, по місту Тернопіль — 63,6%. Щоденно ведеться активна робота над забезпечення киснем «ковідних» ліжок. Зокрема, за останній тиждень додано 134 кисневих точки (централізоване кисневе постачання). У цілому на Тернопільщині киснем всього забезпечено 2085 ліжок для хворих на коронавірусну інфекцію, що становить 88,6%. Протягом останніх трьох діб спостерігаємо тенденцію до збільшення кількості госпіталізованих, що дедалі погіршує епідситуацію з COVID-19 в області. Ми постійно спілкуємося з лікарями, які надають допомогу хворим із COVID-19. Вони говорять про те, що збільшилася, в тому числі кількість важких хворих, людей, які мають важкий перебіг коронавірусної хвороби”, – каже начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Яромленко.

Нині на Тернопільщині із COVID-19 бореться понад сім тисяч жителів краю. А загальне число лабораторно підтверджених випадків зросло до 52123.