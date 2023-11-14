На Тернопільщині більшає хворих на грип, ГРВІ і COVID-19

На Тернопільщині протягом тижня на грип і ГРВІ захворіло понад чотири тисячі жителів краю. За інформацією обласного лабораторного центру, захворюваність зросла на 12%. Більше половини хворих – школярі.

У порівнянні з попереднім тижнем простежується ріст захворюваності на грип і ГРВІ серед дітей на 11,8%, серед школярів – на 12,7%, – кажуть в обласному центрі з контролю хвороб. Зростає захворюваність також і на коронавірусну інфекцію.

«Госпіталізовано за тиждень 128 осіб, із них – 56 дітей. Кількість госпіталізованих зменшилася на 3,8%, госпіталізовано на 44 тижні 133 особи. За 45 тиждень зареєстровано 216 випадків захворювання на COVID-19, що складає 5% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ, та більше від минулого тижня на 27,1%, 216 випадків проти 170. З числа лабораторно підтверджених випадків COVID-19 питома вага дітей віком до 18 років становить 12,5%».

На Тернопільщині з початку епідемічного сезону зареєстровано 5 летальних випадків внаслідок COVID-19. Це невакциновані люди, старші 65 років.

Додамо, хворі на Тернопільщині можуть дистанційно відкрити лікарняний. Як зазначила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко, достатньо зателефонувати сімейному лікарю. Такі зміни запровадили, щоб попередити поширення вірусів.