Передсвятковий ажіотаж розпочався на тернопільських ринках і в магазинах. Покупців помітно побільшало у продуктових відділах. Люди кажуть, що запасаються продуктами на свята.

Тернополянка Ірина Іванівна розповідає, що продукти перед святами купує завчасно. Жінка намагається скористатися акціями, таким чином заощаджує. “У магазинах в цей період трапляються різні акційні пропозиції. На свята чекаю дітей, внуків, то потрібно всього багато накупити. А можливості наші не дуже великі, тому намагаюся знайти акції, хоча в нас час їх не так багато. На жаль, перед святами ціни на все зростають, такі в нас реалії”.

Продавці стверджують: цими днями ринок помітно пожвавився. Найбільше людей помічають в продуктових відділах. “Карантинний період був дуже непростий для нас, підприємців. Покупців було дуже мало, аж тепер трохи побільшало людей на ринках. Не можу сказати, що ціни збільшуються, скоріше ха все ми намагаємося знизити їх, щоб зацікавити покупця”, – зазначає продавчиня Галина Коваль.

Тим часом в управлінні статистики констатують: середня вартість продуктів цього року зросла щонайменше на 8%. Найбільше здорожчали молочні продукти, яйця, м’ясо, хлібобулочні вироби.